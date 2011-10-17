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Descatalogado
Asistencia
AS351/12
Descatalogado
¿Cómo soluciono problemas con la app DockStudio de Philips?
¿Puedo responder una llamada miestras mi teléfono está en la estación base Philips?
¿Puedo transmitir música a través de la estación Philips si mi teléfono no está conectado?
¿Puedo recibir SMS y notificaciones mientras mi teléfono está acoplado en la base Philips?
¿Cómo limpio mi dispositivo Philips?
¿Cómo consigo la app DockStudio para mi estación Philips?
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