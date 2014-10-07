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Descatalogado
AW1000/10
Música con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.
Al conectarlo a tu sistema Hi-Fi, el enlace Hi-Fi inalámbrico Philips Fidelio te ofrece toda tu colección de música en la nube y emisoras de radio por Internet en tu salón. Utiliza tu dispositivo portátil Android o Apple para explorar y reproducir.
De Hi-Fi a un sistema inalámbrico
Entrada/salida analógica o digital
Obtener una suscripción a servicios de música online en una de las mejores formas de disfrutar de una amplia variedad de música, incluidos los últimos lanzamientos. También puedes acceder a la música en cualquier momento y lugar, siempre que dispongas de una conexión a Internet. Con el Hi-Fi inalámbrico de Philips, ni siquiera tendrás que encender el ordenador para disfrutar de los servicios de música online.
Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla. La instalación de este producto Plug & Play está simplificada
3.3
de 4
53
Reseñas
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link
henkjandeb
19/04/2014
Nederland
doet wat ie moet doen
Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link
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