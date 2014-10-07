ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descatalogado

Enlace Hi-Fi inalámbrico A1

AW1000/10

3.3

| (53) Reseñas

Música con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.

Al conectarlo a tu sistema Hi-Fi, el enlace Hi-Fi inalámbrico Philips Fidelio te ofrece toda tu colección de música en la nube y emisoras de radio por Internet en tu salón. Utiliza tu dispositivo portátil Android o Apple para explorar y reproducir.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Música con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.

  • De Hi-Fi a un sistema inalámbrico

  • Entrada/salida analógica o digital

Disfruta de un universo de servicios de música online

Disfruta de un universo de servicios de música online

Obtener una suscripción a servicios de música online en una de las mejores formas de disfrutar de una amplia variedad de música, incluidos los últimos lanzamientos. También puedes acceder a la música en cualquier momento y lugar, siempre que dispongas de una conexión a Internet. Con el Hi-Fi inalámbrico de Philips, ni siquiera tendrás que encender el ordenador para disfrutar de los servicios de música online.

Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla

Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla

Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla. La instalación de este producto Plug & Play está simplificada

Es compatible con la transmisión de música a través de UPnP

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

53

Reseñas

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

03/05/2014

Nederland

Nederland

werkt uitstekend

via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link

19/04/2014

Nederland

Nederland

doet wat ie moet doen

Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.