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Descatalogado

De USB-A a Lightning

DLC3106V/00

Cable de USB-A a Lightning

Conecta tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con cualquier cargador de soporte USB o de coche. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.

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2 m de largo

Cable de USB-A a Lightning

  • Sincronización y carga

  • 2 m

Un buen repuesto o recambio del cable Lightning de Apple

Un buen repuesto o recambio del cable Lightning de Apple

Funciona con tus cargadores USB de pared o del coche existentes

Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Compatible con la transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

Especificaciones técnicas

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