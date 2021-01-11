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Descatalogado
DLC5203U/00
Cable trenzado de USB-A a Micro de alta calidad
Es compatible con el cargador USB de pared o con cargadores para coche con conector micro USB. Un gran cable de repuesto que nunca viene mal.
Sincronización y carga
1 metro
Cable trenzado negro
Kevlar añadido al cable de carga para una resistencia reforzada
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
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