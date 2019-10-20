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Descatalogado
DLC5204C/00
Cable trenzado de USB-C a USB-C de alta calidad
Es compatible con los cargadores USB-C o con cargadores para coche con conector USB-C. Un buen cable de repuesto que nunca viene mal.
Sincronización y carga
1,2 m
Cable trenzado negro
Compatible con la alta velocidad de transferencia de 5 Gbps de USB 3.0.
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo
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