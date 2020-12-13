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Descatalogado

Cable 3 en 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC5204T/00

Cable trenzado 3 en 1 de alta calidad.

Conectores micro USB, USB-C y Lightning en un solo cable. Solo necesitarás este cable para todos tus dispositivos móviles.

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Cable trenzado 3 en 1 de alta calidad.

  • Sincronización y carga

  • 1,2 m

  • Cable trenzado negro

Diseño de cable trenzado flexible y resistente

Compatible con la transferencia de datos USB 2.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps

Cable 3 en 1: Lightning, USB-C, Micro USB

Cable 3 en 1: un cable con 3 conectores, Lightning, USB-C, micro USB a USB-A. Este cable es compatible con todos tus accesorios móviles.

Especificaciones técnicas

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