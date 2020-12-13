Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
DLC5204T/00
Cable trenzado 3 en 1 de alta calidad.
Conectores micro USB, USB-C y Lightning en un solo cable. Solo necesitarás este cable para todos tus dispositivos móviles.
Sincronización y carga
1,2 m
Cable trenzado negro
Compatible con una velocidad de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps
Cable 3 en 1: un cable con 3 conectores, Lightning, USB-C, micro USB a USB-A. Este cable es compatible con todos tus accesorios móviles.
Opiniones