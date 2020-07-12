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Descatalogado
DLC5204V/00
Cable trenzado de USB-A a Lightning de alta calidad
Conecta tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado. Es compatible con cualquier cargador de soporte USB o de coche. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
1,2 m
Cable trenzado negro
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Cable de carga sometido a pruebas de tensión más de 10 000 veces para un uso intensivo
Funciona con cualquiera de tus fuentes de alimentación basadas en USB (de pared, del coche o del ordenador) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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