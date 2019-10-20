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Descatalogado
DLP1010C/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. El puerto USB-C con PD maximiza la potencia para cargar tus dispositivos más recientes.
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
Opiniones