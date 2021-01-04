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Descatalogado
DLP2710/00
Batería portátil fina y potente
Gran capacidad de 10 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. El puerto USB-C maximiza la potencia para cargar la batería portátil.
10 000 mAh
2 puertos de carga USB
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente
2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo
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