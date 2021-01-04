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Descatalogado

Cargador USB

DLP2720/00

Batería portátil fina y potente

Gran capacidad de 20 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. El puerto USB-C maximiza la potencia para cargar la batería portátil.

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con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Batería portátil fina y potente

  • 20 000 mAh

  • 2 puertos de carga USB

Puerto de carga rápida de 5 V/2,1 A

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

2 puertos USB para cargar dos dispositivos al mismo tiempo

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las rebajas
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