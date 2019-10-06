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Fuente de alimentación para exteriores

DLP8088NC/00

Fuente de alimentación para exteriores para acampar (y mucho más)

Potente fuente de alimentación para exteriores con capacidad de 128 000 mAh para todos tus dispositivos. Entrada y salida de CA y CC, USB-A (QC) y USB-C (PD), salida de CA. Toma del encendedor del coche y carga inalámbrica con Qi.

Ver todos los beneficios

Carga varios dispositivos

Fuente de alimentación para exteriores para acampar (y mucho más)

  • Salida de CA/CC

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Carga inalámbrica Qi

  • QC 3.0 y PD

Salida de CA y CC

La fuente de alimentación para exteriores proporciona un suministro de corriente de CA y CC. Utiliza de forma segura los aparatos eléctricos con alimentación de onda sinusoidal o carga tu teléfono móvil con el puerto de carga USB (USB A/USB C).

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Pantalla LCD para el indicador de la batería

Tecnología inalámbrica Qi

La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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