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Descatalogado
DLP8088NC/00
Fuente de alimentación para exteriores para acampar (y mucho más)
Potente fuente de alimentación para exteriores con capacidad de 128 000 mAh para todos tus dispositivos. Entrada y salida de CA y CC, USB-A (QC) y USB-C (PD), salida de CA. Toma del encendedor del coche y carga inalámbrica con Qi.
Salida de CA/CC
Puertos de carga USB A y USB-C
Carga inalámbrica Qi
QC 3.0 y PD
La fuente de alimentación para exteriores proporciona un suministro de corriente de CA y CC. Utiliza de forma segura los aparatos eléctricos con alimentación de onda sinusoidal o carga tu teléfono móvil con el puerto de carga USB (USB A/USB C).
Pantalla LCD para el indicador de la batería
La carga inalámbrica con tecnología Qi ha sido ampliamente adoptada en smartphones y otros dispositivos móviles. Los cargadores inalámbricos de Philips son compatibles con teléfonos y otros dispositivos que admiten tecnología inalámbrica Qi. Solo tienes que colocar el dispositivo en este panel para disfrutar de una experiencia de carga sin esfuerzo.
Opiniones