Fuente de alimentación para exteriores para acampar (y mucho más)

Potente fuente de alimentación para exteriores con capacidad de 128 000 mAh para todos tus dispositivos. Entrada y salida de CA y CC, USB-A (QC) y USB-C (PD), salida de CA. Toma del encendedor del coche y carga inalámbrica con Qi.