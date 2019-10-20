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DLP8752NC/00
Disfruta de música y carga en cualquier lugar
Disfruta de la música en cualquier lugar y carga tus dispositivos sobre la marcha. La batería portátil de 5000 mAh integra un altavoz Bluetooth. Llévatela contigo y que empiece la fiesta.
Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.
Su material ligero y duradero y su diseño te permiten transportar los altavoces donde quiera que vayas.
Opiniones