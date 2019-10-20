ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Cargador USB

DLP8752NC/00

Disfruta de música y carga en cualquier lugar

Disfruta de la música en cualquier lugar y carga tus dispositivos sobre la marcha. La batería portátil de 5000 mAh integra un altavoz Bluetooth. Llévatela contigo y que empiece la fiesta.

Ver todos los beneficios

Batería portátil híbrida y altavoz portátil

Disfruta de música y carga en cualquier lugar

Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de coche, puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo pack de la batería. Este pack de la batería inteligente proporciona energía, de manera que puedes quitarlo después de usarlo y aún así disponer de una batería completamente llena.

BT v. 4.1

Diseño ligero y portátil para disfrutar de música cuando quieras

Diseño ligero y portátil para disfrutar de música cuando quieras

Su material ligero y duradero y su diseño te permiten transportar los altavoces donde quiera que vayas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.