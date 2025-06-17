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Descatalogado
FM32MP45D/00
Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte
Esta tarjeta de formato compacto Micro SDHC admite una capacidad de memoria de 32 GB con U1 UHS-I Clase 10 incluida. El producto incluye dos paquetes con adaptador.
32 GB
Clase 10
UHS-I
Pack de 2
Gracias a los 32 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.
Gracias al rendimiento de la Clase 10 y la velocidad de transferencia rápida de esta tarjeta SDHC, ya no tendrás que esperar mucho para transferir datos.
1.0
de 4
2
Reseñas
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC
Fecha de uso 2025-05-17
Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC
Fecha de uso 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Ventajas
aucun
Contras
produit non fiable
Esta reseña se realizó para FM32MP45D Cartes SDHC
Fecha de uso 2023-07-23
Esta reseña se realizó para FM32MP45D Cartes SDHC
Fecha de uso 2023-07-23