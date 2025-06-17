ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

        Descatalogado

        Tarjetas SDHC

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Reseñas

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        Esta tarjeta de formato compacto Micro SDHC admite una capacidad de memoria de 32 GB con U1 UHS-I Clase 10 incluida. El producto incluye dos paquetes con adaptador.

        Ver todos los beneficios

        Micro SDHC de 32 GB con adaptador

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Clase 10

        • UHS-I

        • Pack de 2

        Capacidad de almacenamiento de 32 GB para grandes archivos

        Gracias a los 32 GB de memoria podrás intercambiar, compartir y guardar más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

        Velocidades de transferencia muy rápidas con las tarjetas SDHC de clase 10

        Gracias al rendimiento de la Clase 10 y la velocidad de transferencia rápida de esta tarjeta SDHC, ya no tendrás que esperar mucho para transferir datos.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia sobre este producto

        Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

        Opiniones

        Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
        Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

        1.0

        de 4

        2

        Reseñas

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Fecha de uso 2025-05-17

        Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Fecha de uso 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Ventajas

        aucun

        Contras

        produit non fiable

        Esta reseña se realizó para FM32MP45D Cartes SDHC

        Fecha de uso 2023-07-23

        Esta reseña se realizó para FM32MP45D Cartes SDHC

        Fecha de uso 2023-07-23

        Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas para socios.
        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para socios.
        • Acceso anticipado a las rebajas
        • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.