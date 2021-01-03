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FY1114/10
Respira la diferencia
Purificación NanoProtect de gran eficacia
Filtrado de partículas de 0,02 µm*
Fácil de instalar
Solo tienes que sacar el filtro del paquete, sustituir el filtro usado del aparato y pulsar el botón de reinicio en la interfaz
La alerta HealthyAirProtect te avisa cuando es hora de cambiar el filtro. Si el filtro o la malla no se sustituyen inmediatamente, el aparato deja de funcionar para evitar el funcionamiento sin ningún efecto, ya que el filtro o la malla no resultan efectivos. Así, tendrás garantizado un aire más saludable siempre.
El filtro NanoProtect elimina de forma eficaz los contaminantes de tan solo 0,02 µm*, incluido el polvo fino, el polen, los ácaros del polvo, las bacterias y algunos virus. La superficie cubre 1,17 m2 para un filtrado de alta capacidad. Reduce los alérgenos y te protege de los síntomas de alergia.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.3
de 4
4
Reseñas
WEGRA
03/01/2021
Deutschland
Partikelfilter mit sehr guten Eigenschaften
Leichter Austausch, super Filtererfolge. Habe über Jahre 2 Geräte in Betrieb
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1
Maruzka
07/03/2018
Sverige
Den är perfekt för vår lägenhet
I vår lägenhet hade vi bara 25 % luftfuktighet alltså mycket torrt. Vi fick mycket besvär med torra ögon. Vi har nu en luftfuktighet på 55-60 % och besvären i ögonen är nu borta. Vi är mycket nöjda med hur den fungerar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1
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Ger.
09/04/2020
Nederland
De luchtbevochtiger/ filter HU5930/10
De luchtbevochtiger HU5930/10 is een uitstekend produkt, doet wat hij moet doen en dat fluisterstil. We hebben hen nu al meer dan 4 jaar en werkt nog uitstekend, echt een fijn product.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NanoProtect serie 1-filter FY1114/10
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Esta reseña se realizó para NanoProtect serie 1-filter FY1114/10
Probado por el instituto de pruebas IUTA. Según el informe de evaluación de riesgos microbiológicos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus de la gripe aviar, la gripe humana, la legionela y la hepatitis, así como el coronavirus del SARS, tienen un tamaño superior a 20 nanómetros (0,02 µm).