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Filtro NanoProtect serie 1

FY1114/10

4.3

| (4) Reseñas

Respira la diferencia

Purificación NanoProtect de gran eficacia

Ver todos los beneficios

Respira la diferencia

  • Filtrado de partículas de 0,02 µm*

  • Fácil de instalar

El filtro resulta fácil de instalar.

Solo tienes que sacar el filtro del paquete, sustituir el filtro usado del aparato y pulsar el botón de reinicio en la interfaz

Alerta HealthyAirProtect

Alerta HealthyAirProtect

La alerta HealthyAirProtect te avisa cuando es hora de cambiar el filtro. Si el filtro o la malla no se sustituyen inmediatamente, el aparato deja de funcionar para evitar el funcionamiento sin ningún efecto, ya que el filtro o la malla no resultan efectivos. Así, tendrás garantizado un aire más saludable siempre.

Elimina los contaminantes de forma eficaz con el filtro NanoProtect

Elimina los contaminantes de forma eficaz con el filtro NanoProtect

El filtro NanoProtect elimina de forma eficaz los contaminantes de tan solo 0,02 µm*, incluido el polvo fino, el polen, los ácaros del polvo, las bacterias y algunos virus. La superficie cubre 1,17 m2 para un filtrado de alta capacidad. Reduce los alérgenos y te protege de los síntomas de alergia.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

4

Reseñas

2
1

03/01/2021

Deutschland

Deutschland

Partikelfilter mit sehr guten Eigenschaften

Leichter Austausch, super Filtererfolge. Habe über Jahre 2 Geräte in Betrieb

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1

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07/03/2018

Sverige

Sverige

Den är perfekt för vår lägenhet

I vår lägenhet hade vi bara 25 % luftfuktighet alltså mycket torrt. Vi fick mycket besvär med torra ögon. Vi har nu en luftfuktighet på 55-60 % och besvären i ögonen är nu borta. Vi är mycket nöjda med hur den fungerar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1

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09/04/2020

Nederland

Nederland

De luchtbevochtiger/ filter HU5930/10

De luchtbevochtiger HU5930/10 is een uitstekend produkt, doet wat hij moet doen en dat fluisterstil. We hebben hen nu al meer dan 4 jaar en werkt nog uitstekend, echt een fijn product.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para NanoProtect serie 1-filter FY1114/10

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Avisos legales

  1. Probado por el instituto de pruebas IUTA. Según el informe de evaluación de riesgos microbiológicos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los virus de la gripe aviar, la gripe humana, la legionela y la hepatitis, así como el coronavirus del SARS, tienen un tamaño superior a 20 nanómetros (0,02 µm).