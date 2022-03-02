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Filtro de repuesto original PhilipsMalla para humidificador

FY2402/30

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Filtro de humidificación original para la serie 2000

El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).

Ver todos los beneficios

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Tecnología NanoCloud con humidificación higiénica

Filtro de humidificación original para la serie 2000

  • Hasta 6 meses de uso

  • Hasta un 99 % menos de bacterias

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtro de Philips original

Compatible con humidificadores serie 2000 de Philips

Compatible con humidificadores serie 2000 de Philips

Filtros de repuesto para humidificadores Philips serie 2000 HU4816. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

02/03/2022

Suomi

Suomi

Toimii hyvin

asun sähkölämmitteisessä talossa ja lisäksi ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto,joten sisäilma on kuivaa.Olen kokeillut useampia laitteita,mutta tämä tuntuu hyvältä,tosin tuli ehkä ostettua liian pieni tehoinen,mut pärjää makkarissa hyvin.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2402/00 Kostutuslevy

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Avisos legales

  1. (1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

  2. (2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.