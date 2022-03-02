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Filtro de humidificación original para la serie 2000
El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).
Hasta 6 meses de uso
Hasta un 99 % menos de bacterias
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para humidificadores Philips serie 2000 HU4816. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
PaleH
02/03/2022
Suomi
Toimii hyvin
asun sähkölämmitteisessä talossa ja lisäksi ilmalämpöpumppu ja koneellinen ilmanvaihto,joten sisäilma on kuivaa.Olen kokeillut useampia laitteita,mutta tämä tuntuu hyvältä,tosin tuli ehkä ostettua liian pieni tehoinen,mut pärjää makkarissa hyvin.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2402/00 Kostutuslevy
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2402/00 Kostutuslevy
(1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
(2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.