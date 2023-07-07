Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Filtro de humidificación original para la serie 2000i
El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).
Hasta 6 meses de uso
Hasta un 99 % menos de bacterias
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para humidificadores y purificadores de aire 2 en 1 Philips serie 2000i AC2721, AC2726 y AC2729. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.6
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Mel L
07/07/2023
Deutschland
Mittelachse hat Gewinde
Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
allthumps
14/01/2021
Suomi
Helppo kostutuslevy
Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
Rocco270713
29/07/2020
Deutschland
Super
Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
(1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
(2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.