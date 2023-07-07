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  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
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Filtro de repuesto original PhilipsMalla para humidificador

FY2425/30

3.6

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Filtro de humidificación original para la serie 2000i

El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).

Ver todos los beneficios

Productos compatibles

Philips Serie 2000i

Philips Serie 2000i
Purificador y Humidificador de aire 2 en 1 - Reacondicionados

AC2729/10R1

Tecnología NanoCloud con humidificación higiénica

Filtro de humidificación original para la serie 2000i

  • Hasta 6 meses de uso

  • Hasta un 99 % menos de bacterias

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

  • Filtro de Philips original

Compatible con la serie 2 en 1 2000i de Philips

Compatible con la serie 2 en 1 2000i de Philips

Filtros de repuesto para humidificadores y purificadores de aire 2 en 1 Philips serie 2000i AC2721, AC2726 y AC2729. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3

07/07/2023

Deutschland

Deutschland

Mittelachse hat Gewinde

Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

Sí, recomiendo este producto

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14/01/2021

Suomi

Suomi

Helppo kostutuslevy

Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy

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29/07/2020

Deutschland

Deutschland

Super

Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

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Avisos legales

  1. (1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

  2. (2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.