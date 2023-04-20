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Descatalogado
HX8432/03
Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*
Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, la boquilla AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra puede usarse con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.**
2 boquillas
AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.***
Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.7
de 4
934
Reseñas
Periodontofastidiado
20/04/2023
España
Un producto excelente
Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.
Ventajas
Ligero, portatil, flujo agua y aire justo
Contras
Nada, es una maravilla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Fecha de uso 2021-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Fecha de uso 2021-04-20
MaraGo
19/10/2021
España
Comprador verificado
Mucho mejor que el hilo dental
Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada
Ventajas
Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Fecha de uso 2020-09-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental
Fecha de uso 2020-09-19
Pelajabaaaa
11/06/2020
España
Comprador verificado
Buen resultado
Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador
Fecha de uso 2019-05-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador
Fecha de uso 2019-05-11
cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.
En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar
o te devolvemos el dinero
En función del ajuste de ráfaga utilizado
Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.