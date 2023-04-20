ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto
  • Imagen solo del producto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Estilo de vida del producto

Descatalogado

Philips SonicareAirFloss Ultra: limpiador interdental

HX8432/03

3.7

| (934) Reseñas

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*

Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, la boquilla AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra puede usarse con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.**

Ver todos los beneficios

Diseñado para usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*

  • 2 boquillas

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.***

Tecnología de aire y microgotas

Tecnología de aire y microgotas

Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

934

Reseñas

20/04/2023

España

España

Un producto excelente

Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.

Ventajas

Ligero, portatil, flujo agua y aire justo

Contras

Nada, es una maravilla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

Fecha de uso 2021-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

Fecha de uso 2021-04-20

19/10/2021

España

España

Comprador verificado

Mucho mejor que el hilo dental

Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada

Ventajas

Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

Fecha de uso 2020-09-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

Fecha de uso 2020-09-19

11/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen resultado

Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador

Fecha de uso 2019-05-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador

Fecha de uso 2019-05-11

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.

  2. En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar

  3. o te devolvemos el dinero

  4. En función del ajuste de ráfaga utilizado

  5. Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.