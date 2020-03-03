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Descatalogado

SmartClickAccesorio de perfilador de barba

RQ111/50

2.1

| (197) Reseñas

Muestra tu estilo

El perfilador de barba de fácil montaje complementa a tu afeitadora eléctrica Philips SensoTouch o arcitec, para que puedas crear el estilo que desees.

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Peine-guía para barba y bigote con 5 posiciones de longitud

Peine-guía para barba y bigote con 5 posiciones de longitud

El peine-guía para barba y bigote te permite mantener una barba perfecta de hasta 5 mm.

Se quita y se pone con facilidad

Se quita y se pone con facilidad

Convierte tu afeitadora en un recortador en 2 sencillos pasos. 1. Retira el cabezal de afeitado de la afeitadora; 2. Coloca el perfilador de barba.

Recortador de precisión para crear detalles precisos para tu estilo

Recortador de precisión para crear detalles precisos para tu estilo

Solo tienes que quitar el peine-guía para utilizar el recortador de precisión con un ajuste para aspecto de barba de 2 días de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.1

de 4

197

Reseñas

03/03/2020

España

España

Comprador verificado

Maravilloso como todo lo de Philips

Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare

Ventajas

Siempre lo recomendaria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Fecha de uso 2018-03-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Fecha de uso 2018-03-03

19/12/2013

España

España

Muy usable

Permite controlar la longitud del recorte sin nigún problema. Fácile de usar y de limpiar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Sí, recomiendo este producto

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08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Fecha de uso 2018-11-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Fecha de uso 2018-11-08

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