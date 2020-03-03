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Descatalogado
RQ111/50
Muestra tu estilo
El perfilador de barba de fácil montaje complementa a tu afeitadora eléctrica Philips SensoTouch o arcitec, para que puedas crear el estilo que desees.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S5420/06R1
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
Accesorio SmartClick
5 posiciones de longitud
El peine-guía para barba y bigote te permite mantener una barba perfecta de hasta 5 mm.
Convierte tu afeitadora en un recortador en 2 sencillos pasos. 1. Retira el cabezal de afeitado de la afeitadora; 2. Coloca el perfilador de barba.
Solo tienes que quitar el peine-guía para utilizar el recortador de precisión con un ajuste para aspecto de barba de 2 días de 0,5 mm.
2.1
de 4
197
Reseñas
Nalapa
03/03/2020
España
Comprador verificado
Maravilloso como todo lo de Philips
Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare
Ventajas
Siempre lo recomendaria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Fecha de uso 2018-03-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Fecha de uso 2018-03-03
smallsaiz
19/12/2013
España
Muy usable
Permite controlar la longitud del recorte sin nigún problema. Fácile de usar y de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Fecha de uso 2018-11-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Fecha de uso 2018-11-08