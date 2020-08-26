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Descatalogado

VisaPure EssentialDispositivo de limpieza facial

SC5265/12

4.5

| (1879) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Piel limpia, tersa y radiante

Philips VisaPure Essential ofrece una nueva tecnología que llevará tu rutina diaria de cuidado de la piel a un nuevo nivel, sin esfuerzo adicional. Es una forma suave de dejar la piel limpia, tersa y radiante.

Ver todos los beneficios

Una limpieza 10 veces mejor *

Piel limpia, tersa y radiante

  • Tecnología DualMotion

  • Limpieza

  • 1 cabezal para limpieza

  • 1 ajuste de intensidad

Limpieza 10 veces más eficaz para una piel limpia y suave

Limpieza 10 veces más eficaz para una piel limpia y suave

Philips VisaPure Essential ofrece una nueva tecnología que llevará tu rutina de limpieza diaria a un nuevo nivel, sin esfuerzo adicional. Es una forma suave de dejar la piel limpia, tersa y radiante.

Combinación única de rotación y vibración

Combinación única de rotación y vibración

El cepillo gira y vibra. El movimiento de vibración vertical separa suavemente las impurezas de la superficie, incluidos la suciedad, las células muertas de la piel y los restos de maquillaje. El movimiento giratorio arrastra las impurezas, dejando la piel limpia en mayor profundidad. Los movimientos coordinados de las cerdas ofrecen una experiencia de limpieza profunda y cómoda.

Programa de 1 minuto (temporizador) para toda la cara.

Programa de 1 minuto (temporizador) para toda la cara.

La cara se divide en zonas diferentes. El temporizador inteligente para las diferentes zonas de la piel permite saber a través de una breve pausa cuando llega la hora de pasar a la siguiente zona. El dispositivo se detiene automáticamente después de un programa para toda la cara. El programa de limpieza dura 1 minuto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

1879

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

26/08/2020

España

España

Fuera de existencias

Pues está fuera de existencias pero tuve la suerte el o otro día ir al corteingles y les quedaba 1 lo compre y me ha sorprendido llevo la cara estupenda no me lo esperaba la pena , pero KE no se donde voy ha conseguir cepillos pero me gustaría que no lo retiraran es una maravilla de cepillo

Ventajas

Deja piel maravillosa

Contras

Que no encuentro cepillos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica

Fecha de uso 2020-07-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica

Fecha de uso 2020-07-26

23/04/2020

España

España

Buen producto

Limpieza adecuada. Casi profesional. Sensación agradable en la piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Fecha de uso 2018-04-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Fecha de uso 2018-04-23

11/10/2018

España

España

Es el mejor cepillo facial que he probado nunca

Este cepillo es el mejor que he probado. Tengo la cara grasa y este cepillo evita que me salgan granos continuamente porque la limpia en profundidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device

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Avisos legales

  1. 10 veces más eficaz que la limpieza manual, pero con la misma suavidad. Comparado con el desmaquillante manual.