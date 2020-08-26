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Descatalogado
Piel limpia, tersa y radiante
Philips VisaPure Essential ofrece una nueva tecnología que llevará tu rutina diaria de cuidado de la piel a un nuevo nivel, sin esfuerzo adicional. Es una forma suave de dejar la piel limpia, tersa y radiante.
Tecnología DualMotion
Limpieza
1 cabezal para limpieza
1 ajuste de intensidad
Philips VisaPure Essential ofrece una nueva tecnología que llevará tu rutina de limpieza diaria a un nuevo nivel, sin esfuerzo adicional. Es una forma suave de dejar la piel limpia, tersa y radiante.
El cepillo gira y vibra. El movimiento de vibración vertical separa suavemente las impurezas de la superficie, incluidos la suciedad, las células muertas de la piel y los restos de maquillaje. El movimiento giratorio arrastra las impurezas, dejando la piel limpia en mayor profundidad. Los movimientos coordinados de las cerdas ofrecen una experiencia de limpieza profunda y cómoda.
La cara se divide en zonas diferentes. El temporizador inteligente para las diferentes zonas de la piel permite saber a través de una breve pausa cuando llega la hora de pasar a la siguiente zona. El dispositivo se detiene automáticamente después de un programa para toda la cara. El programa de limpieza dura 1 minuto.
4.5
de 4
1879
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Hanitass
26/08/2020
España
Fuera de existencias
Pues está fuera de existencias pero tuve la suerte el o otro día ir al corteingles y les quedaba 1 lo compre y me ha sorprendido llevo la cara estupenda no me lo esperaba la pena , pero KE no se donde voy ha conseguir cepillos pero me gustaría que no lo retiraran es una maravilla de cepillo
Ventajas
Deja piel maravillosa
Contras
Que no encuentro cepillos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Fecha de uso 2020-07-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential BSC200/01 Dispositivo de limpieza facial básica
Fecha de uso 2020-07-26
Yesi
23/04/2020
España
Buen producto
Limpieza adecuada. Casi profesional. Sensación agradable en la piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Fecha de uso 2018-04-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Fecha de uso 2018-04-23
Charls
11/10/2018
España
Es el mejor cepillo facial que he probado nunca
Este cepillo es el mejor que he probado. Tengo la cara grasa y este cepillo evita que me salgan granos continuamente porque la limpia en profundidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device
10 veces más eficaz que la limpieza manual, pero con la misma suavidad. Comparado con el desmaquillante manual.