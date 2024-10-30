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Se ajusta a las curvas naturales del rostro del bebé
Los suaves y flexibles chupetes Soothie de Philips Avent no golpean la nariz del bebé. Están diseñados como una única pieza de silicona de calidad médica y vienen en una caja esterilizadora fabricada con un 90% de materiales de origen vegetal*.
Diseño de silicona de una pieza
Sin BPA (bisfenol A)
2 unidades
0-6 meses
El escudo especial en forma de corazón se ha diseñado para seguir las curvas naturales de la cara del bebé, de modo que ofrezca una comodidad máxima sin golpear su pequeñita nariz.
El diseño duradero de una sola pieza está fabricado al 100% con silicona flexible de grado médico, ya que nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para recién nacidos.
Soothie incorpora una tetina redonda y simétrica diseñada para adaptarse a la anatomía bucal del bebé y así ayudar a reducir la presión entre la boca y la lengua. Philips Avent Soothie cuenta con la acreditación independiente de la Oral Health Foundation.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.1
de 4
335
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Babymoon
30/10/2024
España
El único que mi hija quiere
He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.
Ventajas
La forma de la tetina
Contras
El agujero tan pequeño para poner una cadena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2023-09-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2023-09-30
Cristina124
07/12/2021
España
Parte de la promoción
Le gustan!
El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva
Ventajas
Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara
Contras
No le veo ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2020-11-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Fecha de uso 2020-11-07
03/12/2021
España
Parte de la promoción
El único que ella quiere!
Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!
Ventajas
Los colores, diseño!
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete
Fecha de uso 2020-11-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete
Fecha de uso 2020-11-03
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Enfoque de equilibrio de masas.
Todos nuestros chupetes Soothie comparten la forma de la tetina y el diseño de una sola pieza, y vienen con una variedad de formas de protector, incluidos los utilizados en hospitales de EE. UU.
En comparación con los métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.