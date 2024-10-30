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Philips Avent SoothieCalmante

SCF099/27

4.1

| (335) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Se ajusta a las curvas naturales del rostro del bebé

Los suaves y flexibles chupetes Soothie de Philips Avent no golpean la nariz del bebé. Están diseñados como una única pieza de silicona de calidad médica y vienen en una caja esterilizadora fabricada con un 90% de materiales de origen vegetal*.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tetina de silicona flexible de grado médico

Se ajusta a las curvas naturales del rostro del bebé

  • Diseño de silicona de una pieza

  • Sin BPA (bisfenol A)

  • 2 unidades

  • 0-6 meses

Sigue los contornos de la cara del bebé para mayor comodidad

Sigue los contornos de la cara del bebé para mayor comodidad

El escudo especial en forma de corazón se ha diseñado para seguir las curvas naturales de la cara del bebé, de modo que ofrezca una comodidad máxima sin golpear su pequeñita nariz.

Diseño de una sola pieza elaborado con 100% silicona de grado médico

Diseño de una sola pieza elaborado con 100% silicona de grado médico

El diseño duradero de una sola pieza está fabricado al 100% con silicona flexible de grado médico, ya que nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para recién nacidos.

Tetina redonda y simétrica

Tetina redonda y simétrica

Soothie incorpora una tetina redonda y simétrica diseñada para adaptarse a la anatomía bucal del bebé y así ayudar a reducir la presión entre la boca y la lengua. Philips Avent Soothie cuenta con la acreditación independiente de la Oral Health Foundation.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

335

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

30/10/2024

España

España

El único que mi hija quiere

He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.

Ventajas

La forma de la tetina

Contras

El agujero tan pequeño para poner una cadena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2023-09-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2023-09-30

07/12/2021

España

España

Le gustan!

El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva

Ventajas

Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara

Contras

No le veo ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2020-11-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Fecha de uso 2020-11-07

03/12/2021

España

España

El único que ella quiere!

Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!

Ventajas

Los colores, diseño!

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete

Fecha de uso 2020-11-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete

Fecha de uso 2020-11-03

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Enfoque de equilibrio de masas.

  2. Todos nuestros chupetes Soothie comparten la forma de la tetina y el diseño de una sola pieza, y vienen con una variedad de formas de protector, incluidos los utilizados en hospitales de EE. UU.

  3. En comparación con los métodos tradicionales de esterilización de chupetes (ebullición).

  4. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso.