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Descatalogado

Auriculares inalámbricos con reducción de ruido

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Reseñas

Más sonido, menos ruido

Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.

Ver todos los beneficios

inalámbricamente

Más sonido, menos ruido

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Plegado compacto

Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada

Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada

Plegado compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento

Plegado compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento

El diseño compacto y plegable lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

La opción multipunto reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo

La opción multipunto reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo

La opción multipunto te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips con dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

41

Reseñas

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Ventajas

actually noise cancelling working

Contras

accidental waterproof?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Fecha de uso 2020-01-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Fecha de uso 2020-01-21

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Sí, recomiendo este producto

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