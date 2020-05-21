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Descatalogado
SHB8850NC/00
Más sonido, menos ruido
Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
Plegado compacto
El diseño compacto y plegable lo convierte en el compañero de viaje perfecto.
La opción multipunto te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips con dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.
3.6
de 4
41
Reseñas
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Ventajas
actually noise cancelling working
Contras
accidental waterproof?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Fecha de uso 2020-01-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Fecha de uso 2020-01-21
Sandman2309
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Werner
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Sí, recomiendo este producto
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