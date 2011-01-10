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Descatalogado
SHD8600/10
Música sin cables
Libertad para disfrutar de la televisión y la música en toda la casa con estos auriculares. La transmisión digital proporciona una recepción sin distorsiones y una buena reproducción del sonido. Los auriculares giratorios y la banda interior auto-ajustable ofrecen un ajuste y una comodidad adicionales.
La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.
Los altavoces ajustados acústicamente producen un sonido puro y equilibrado con una claridad y precisión superiores tanto en los tonos agudos como en los niveles de graves más profundos.
La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.
3.3
de 4
28
Reseñas
anitacastle
10/01/2011
España
SHD8600/10 GRAN COMPRA
COMENTAR QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO INMEJORABLE Y MUY RECOMENDABLE. GRAN CALIDAD DE SONIDO SIN NINGÚN TIPO DE DISTORSION.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHD8600 Auriculares digitales inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Ventajas
Klang, Reichweite, Preis
Contras
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Esta reseña se realizó para SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Fecha de uso 2018-05-02
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Fecha de uso 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Sí, recomiendo este producto
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