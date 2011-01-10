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Descatalogado

Auriculares digitales inalámbricos

SHD8600/10

3.3

| (28) Reseñas

Música sin cables

Libertad para disfrutar de la televisión y la música en toda la casa con estos auriculares. La transmisión digital proporciona una recepción sin distorsiones y una buena reproducción del sonido. Los auriculares giratorios y la banda interior auto-ajustable ofrecen un ajuste y una comodidad adicionales.

Ver todos los beneficios

Auriculares cómodos y ligeros

Música sin cables

Transmisión digital nítida (2,4 GHz)

La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.

Altavoces ajustados acústicamente para una calidad de sonido excepcional

Los altavoces ajustados acústicamente producen un sonido puro y equilibrado con una claridad y precisión superiores tanto en los tonos agudos como en los niveles de graves más profundos.

La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda

La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

28

Reseñas

10/01/2011

España

España

SHD8600/10 GRAN COMPRA

COMENTAR QUE SE TRATA DE UN PRODUCTO INMEJORABLE Y MUY RECOMENDABLE. GRAN CALIDAD DE SONIDO SIN NINGÚN TIPO DE DISTORSION.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD8600 Auriculares digitales inalámbricos

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02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Ventajas

Klang, Reichweite, Preis

Contras

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Esta reseña se realizó para SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Fecha de uso 2018-05-02

Esta reseña se realizó para SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Fecha de uso 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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