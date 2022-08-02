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Descatalogado
SHQ3200/10
Adaptados al deporte
Con su gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.
ActionFit
Naranja y gris
Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.
No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras hacés ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.
2.3
de 4
22
Reseñas
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Ventajas
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Contras
hard to find to purchase
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Fecha de uso 2020-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Fecha de uso 2020-08-02
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
ahdrig
27/10/2014
España
Justo lo que buscaba
Necesitaba unos cascos para el deporte que se sujetaran, aguantaran el sudor y oyera la música sin oír lo de alrededor mía. Los bajos se oyen genial y no aprecio apenas distorsión del sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja