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Descatalogado

ActionFitAuriculares deport., gancho para oreja

SHQ3200/10

2.3

| (22) Reseñas

Adaptados al deporte

Con su gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.

Ver todos los beneficios

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.

Tope reflector en el cable

Tope reflector en el cable

Graves potentes para aumentar la motivación

Graves potentes para aumentar la motivación

No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras hacés ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 4

22

Reseñas

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Ventajas

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Contras

hard to find to purchase

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Fecha de uso 2020-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Fecha de uso 2020-08-02

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

27/10/2014

España

España

Justo lo que buscaba

Necesitaba unos cascos para el deporte que se sujetaran, aguantaran el sudor y oyera la música sin oír lo de alrededor mía. Los bajos se oyen genial y no aprecio apenas distorsión del sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja

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