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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ3305WS/00

3.8

| (4) Reseñas

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

Ligeros, resistentes al sudor y con un gancho para la oreja, los auriculares ActionFit SHQ3305 ayudan a centrarse en el ejercicio sin perder la motivación. Disfruta de un sonido increíble mientras te entrenas con total comodidad.

Ver todos los beneficios

Fijación segura y ligereza

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Gancho de oreja

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Diseño ultraligero de 7,1 g para la máxima comodidad*

Diseño ultraligero de 7,1 g para la máxima comodidad*

Con un peso de solo 7,1 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.

Gancho para la oreja ajustable para un ajuste personalizado

Gancho para la oreja ajustable para un ajuste personalizado

Un gancho para la oreja ajustable garantiza que los auriculares ActionFit SHQ3300 se adaptan perfectamente. Solo tienes que colocarte los auriculares y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para un ajuste perfecto. Independientemente de la rutina de ejercicios o el terreno, estos cómodos auriculares no se te caerán.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

4

Reseñas

3
2

02/01/2016

France

France

Comprador verificado

Fait de qu'on lui demande

Très bon produit, bonne tenue pour courir, très agréable à porter

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3305WS Sports headphones with mic

13/04/2015

Deutschland

Deutschland

Test Kopfhörer SHQ 3305 WS/00

Heute erhielt ich meine bestellten Philips Action Fit Overdrive SHQ 3305 WS/00 Kopfhörer. Die Verpackung finde ich sehr hübsch und wirklich gut gelungen! An der Verpackung waren leider die Ecken allesamt ausgefranzt und hier sollte man eventuell am Material etwas ändern. So wirkt das Produkt nämlich gleich gebraucht, obwohl es neu ist. Nach dem Öfnnen der Verpackung sah ich die 3 Adaptergrößen für die Ohrfassungen, das kleine, schwarze Säckchen zum aufbewaren der Kopfhörer und die Kopfhörer natürlich. Der vergoldete 3,5mm Klinkeranschluß wirkt recht edel und alles im allen wirkt das Produkt recht wertig. Lediglich die weiße, zusammengeknüllte Kopfhörerschnur im unteren Fach wirkt recht unaufgeräumt und nagt ein wenig an dem ganzen wertigen Design. Erst nachdem ich den Kopfhörer aus der Verpackung nahm, viel mir direkt der reflektierende Bereich auf dem Clipp auf- sehr gut! Da hat jemand mitgedacht und für uns Jogger ist sowas eh gut. Das Kabel zwischen Kopfhörer und Anschluss wirkt etwas steif und billig, kann aber auch daran liegen, dass es einfach nur neu ist und erstmal eingetragen werden muss. Ich traue diesen dünnen Kabeln immer wenig zu, da beim Laufen ich das ein oder andere Mal an dem Kabel hängenbleibe... Gespannt bin ich auch auf das Mikrofon, was zu meiner Freude keinerlei Kanten hat. Bei den anderen Konkurrenzmodellen bleibt das Mikro oft an der Kleidung hängen. Die Kopfhörer sind sehr leicht und man spürt keine harten Plastikkanten am Ohr - SEHR GUT!!!. Im Gegenteil, sie liegen sehr angenehm im Ohr und fühlen sich gut an. Ich werde die Kopfhörer nun intensiv eine Woche testen, egal ob Sport oder im täglichen Gebrauch. In der Beschreibung steht, das es ein besonders starkes Kevlar-Kabel ist- na dann schauen wir mal. Wetter- und Schweißfest ebenso und der Sound soll bombastisch sein. Naja, schreiben kann mal viel, ich teste und berichte. --------------- So, die Kleinen durften mich auf vielen Kilometern begleiten und der ein oder andere positive Punkt ist erst dort zum Vorschein gekommen. Die Kopfhörer sind extrem leicht und der weiche Kunststoff sorgt für keinerlei Reibung am Ohr. Für meine Miniohren war der Winkel der Lautsprechereinheit leider etwas zu gering gekröpft und es drückte an der Ohrmuschel. Ferner würde ich versuchen das Mikrophon an die schmale Seite zu platzieren, da beim laufen und sprechen sich oft das Mic auf die Jackenseite dreht. Würde ich die Kopfhörer wieder kaufen? JA Würde ich sie empfehlen? JA Halten sie was sie versprechen? JA alles in allem, eine sehr gute Wahl!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

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14/07/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Sitzt perfekt und rutscht nicht

Die Kopfhörer sind super. Der Klang war mit meinen alten Kopfhörern etwas besser, aber er ist immer noch gut. Sie sitzen perfekt im Ohr und rutschen nicht heraus. Auch eine Schulklasse im Bus ist kaum zu hören.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

Sí, recomiendo este producto

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