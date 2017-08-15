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Descatalogado

Auriculares deportivos, cinta cuello

SHQ4200/10

3.2

| (17) Reseñas

Adaptados al deporte

Los auriculares SHQ4200, ligeros como una pluma, están fabricados con goma muy ligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación, siempre.

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Ligeros y flexibles para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Audífonos de 8 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera

Audífonos de 8 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera

Tus audífonos ActionFit pesan tan solo 8 gm, esto los hace ultraligeros y es un placer usarlos. De hecho, difícilmente los sentirás cuando hagas ejercicio, el sonido excelente y poderoso te mantiene concentrado y motivado.

Resistente al sudor y a la lluvia, ideal para cualquier ejercicio

Resistente al sudor y a la lluvia, ideal para cualquier ejercicio

Los audífonos ActionFit están diseñados especialmente para un estilo de vida activo. No importan tus preferencias deportivas o de ejercicio, ¡tus audífonos pueden resistir el calor, la humedad y el sudor! Fabricados con materiales de primera resistentes al agua, tus audífonos están hechos cómodamente a prueba de sudor y de lluvia.

Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad

Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad

Tus audífonos ActionFit están diseñados especialmente para ofrecer durabilidad y fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien protegido contra desgarres y rupturas y puede soportar condiciones de clima y ejercicios extremos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.2

de 4

17

Reseñas

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones

31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones

08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones

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