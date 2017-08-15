Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
SHQ4200/10
Adaptados al deporte
Los auriculares SHQ4200, ligeros como una pluma, están fabricados con goma muy ligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación, siempre.
ActionFit
Naranja y gris
Tus audífonos ActionFit pesan tan solo 8 gm, esto los hace ultraligeros y es un placer usarlos. De hecho, difícilmente los sentirás cuando hagas ejercicio, el sonido excelente y poderoso te mantiene concentrado y motivado.
Los audífonos ActionFit están diseñados especialmente para un estilo de vida activo. No importan tus preferencias deportivas o de ejercicio, ¡tus audífonos pueden resistir el calor, la humedad y el sudor! Fabricados con materiales de primera resistentes al agua, tus audífonos están hechos cómodamente a prueba de sudor y de lluvia.
Tus audífonos ActionFit están diseñados especialmente para ofrecer durabilidad y fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien protegido contra desgarres y rupturas y puede soportar condiciones de clima y ejercicios extremos.
3.2
de 4
17
Reseñas
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones
ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones
Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Sports neck band headphones