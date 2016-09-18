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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos con Bluetooth®

SHQ8300LF/00

2.7

| (7) Reseñas

Libertad inalámbrica, rendimiento definitivo.

Creados para el deporte y la acción, los auriculares inalámbricos ActionFit SHQ8300 de Philips ofrecen unos graves potentes en un diseño cómodo resistente a la lluvia y al sudor. Elige entre los dos estilos para llevarlos puestos en función de tus necesidades.

Ver todos los beneficios

Personaliza el ajuste

Libertad inalámbrica, rendimiento definitivo.

  • Control. 13,6mm/semicerrado

  • Auricular

Sonido de alto rendimiento para un rendimiento óptimo

Sonido de alto rendimiento para un rendimiento óptimo

Los controladores de neodimio de 13,6mm ofrecen un sonido de alto rendimiento que te impulsa a rendir al máximo.

El clip magnético mantiene el cable estable

El clip magnético con diseño especial mantiene el cable estable sin importar lo mucho que te muevas.

Conexión NFC con un solo toque para un emparejamiento Bluetooth® sencillo

Conexión NFC con un solo toque para un emparejamiento Bluetooth® sencillo

Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

7

Reseñas

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

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02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

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10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

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Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

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