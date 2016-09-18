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Descatalogado
SHQ8300LF/00
Libertad inalámbrica, rendimiento definitivo.
Creados para el deporte y la acción, los auriculares inalámbricos ActionFit SHQ8300 de Philips ofrecen unos graves potentes en un diseño cómodo resistente a la lluvia y al sudor. Elige entre los dos estilos para llevarlos puestos en función de tus necesidades.
Control. 13,6mm/semicerrado
Auricular
Los controladores de neodimio de 13,6mm ofrecen un sonido de alto rendimiento que te impulsa a rendir al máximo.
El clip magnético con diseño especial mantiene el cable estable sin importar lo mucho que te muevas.
Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.
2.7
de 4
7
Reseñas
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Sí, recomiendo este producto
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Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
Sí, recomiendo este producto
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Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Comprador verificado
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
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Los resultados reales pueden variar