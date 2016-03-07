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Descatalogado

Auriculares inalámbricos AudioBoost TV

SSC5001/10

2.8

| (17) Reseñas

Una experiencia auditiva en casa

Escucha tu televisor con mayor potencia y claridad sin distraer a los demás con los ligeros auriculares inalámbricos AudioBoost TV SSC5001. Las funciones de encendido/apagado automático y selección de canales te hacen la vida aún más cómoda.

Ver todos los beneficios

Una experiencia auditiva en casa

  • Controlad. 15mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

Compatibles con todos los televisores con entrada óptica y de audio de 3,5 mm

Compatibles con todos los televisores con entrada óptica y de audio de 3,5 mm

Los auriculares AudioBoost TV son compatibles con todos los televisores con entrada de audio digital y analógica.

Conexión inalámbrica digital para escuchar sin interferencias

Conexión inalámbrica digital para escuchar sin interferencias

Disfruta de una experiencia de audición sin interferencias con la conexión inalámbrica digital. La conexión inalámbrica digital garantiza una conexión sólida y segura sin interferencias

Controles izquierdo y derecho para una experiencia personalizada

Controles izquierdo y derecho para una experiencia personalizada

Disfruta de un sonido extra-alto con controles de volumen y balance izquierdo y derecho para una experiencia personalizada.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

17

Reseñas

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

03/06/2017

España

España

Comprador verificado

BUEN PRODUCTO

Buen producto, buena terminación. Sólo poner una pega, no tiene limitado el volumen por lo que en alguna ocasión te puede molestar mucho si no tienes cuidado. Al conmutar la audición entre televisor y ambiente hay diferencias. Para escuchar el ambiente hay que subir el volumen y cuando se pasa a audición del televisor te puede molestar mucho antes de poder bajar de nuevo el volumen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV

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Esta reseña se realizó para SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV

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