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Descatalogado
SSC5001/10
Una experiencia auditiva en casa
Escucha tu televisor con mayor potencia y claridad sin distraer a los demás con los ligeros auriculares inalámbricos AudioBoost TV SSC5001. Las funciones de encendido/apagado automático y selección de canales te hacen la vida aún más cómoda.
Controlad. 15mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
Los auriculares AudioBoost TV son compatibles con todos los televisores con entrada de audio digital y analógica.
Disfruta de una experiencia de audición sin interferencias con la conexión inalámbrica digital. La conexión inalámbrica digital garantiza una conexión sólida y segura sin interferencias
Disfruta de un sonido extra-alto con controles de volumen y balance izquierdo y derecho para una experiencia personalizada.
2.8
de 4
17
Reseñas
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
TIBARRA
03/06/2017
España
Comprador verificado
BUEN PRODUCTO
Buen producto, buena terminación. Sólo poner una pega, no tiene limitado el volumen por lo que en alguna ocasión te puede molestar mucho si no tienes cuidado. Al conmutar la audición entre televisor y ambiente hay diferencias. Para escuchar el ambiente hay que subir el volumen y cuando se pasa a audición del televisor te puede molestar mucho antes de poder bajar de nuevo el volumen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV