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SWA2550W/10
Disfruta de tus auriculares
Convierte una conexión de auriculares de 6,35 mm en una de 3,5 mm.
6,35 mm (macho) a 3,5 mm (hembra)
El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita la instalación.
En la construcción de calidad se emplean sólo materiales de la más alta calidad para crear productos de gran durabilidad.
El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida de señal.