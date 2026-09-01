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Adaptador estéreo

SWA2550W/10

Disfruta de tus auriculares

Convierte una conexión de auriculares de 6,35 mm en una de 3,5 mm.

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con este adaptador estéreo

Disfruta de tus auriculares

  • 6,35 mm (macho) a 3,5 mm (hembra)

Forro de PVC flexible

El forro de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor durabilidad y facilita la instalación.

Hecho con una construcción de calidad

En la construcción de calidad se emplean sólo materiales de la más alta calidad para crear productos de gran durabilidad.

Blindaje de cobre puro

El blindaje de cobre puro protege contra la pérdida de señal.

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