Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
SWV7015/10
Cable HDMI con certificación Premium
El cable HDMI con certificación Premium ofrece resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 4K 2160 píxeles con ultra alta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.
Experiencia de juego y visualización superior con imágenes de hasta 60 cuadros por segundo.
Conectores chapados en oro para una conexión fiable.
Opiniones