ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen principal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía con detalles del producto
  • Producto con fotografía de accesorios
  • Imagen principal
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía con detalles del producto
  • Producto con fotografía de accesorios

Descatalogado

Auriculares inalámbricos abiertos para niños

TAK4607GR/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Perfecto para jugar

Con estos auriculares inalámbricos abiertos tus hijos escucharán todo. Podrás limitar el tiempo de reproducción y el volumen a través de la aplicación Philips. Gracias a su diseño seguro y ajustado y a su banda de sujeción ajustable, los auriculares irán creciendo al ritmo de tus hijos, y no se caerán mientras juegan.

Ver todos los beneficios

Perfecto para jugar

  • Auriculares inalámbricos abiertos

  • Conducción ósea

  • Control parental mediante aplicación

  • Protección IPX5 contra el agua

Diseño cómodo y abierto

Diseño cómodo y abierto

¡Los niños están siempre en movimiento! Las almohadillas de estos auriculares ligeros se apoyan justo por delante de las orejas de tu hijo, de modo que, tanto si están jugando, asistiendo a una clase en línea o escuchando música, los auriculares garantizan un ajuste seguro y cómodo.

Diseño abierto para una conciencia total

Diseño abierto para una conciencia total

Estos auriculares utilizan tecnología de conducción ósea para que tus hijos oigan su música, lecciones o juegos. Esto permite que las almohadillas de los auriculares descansen delante de los oídos, para que tu hijo pueda oír todo lo que sucede a su alrededor.

Los padres pueden limitar el volumen y el tiempo de reproducción a través de la aplicación Philips.

Los padres pueden limitar el volumen y el tiempo de reproducción a través de la aplicación Philips.

Podrás limitar el tiempo de reproducción y el volumen a través de la aplicación Philips. El nivel de decibelios de los auriculares se limita a 85 dB, pero se puede ajustar a un nivel inferior para los oídos más sensibles. Establece el tiempo de reproducción por día o semana y un aviso de voz le recordará a los niños cuando termine el tiempo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

16/01/2023

Nederland

Nederland

Heel fijn en vooral heel veilig

Ik kan deze hoofdtelefoon voor kinderen sterk aanbevelen. Kind is bewust van zijn omgeving en dat stel gerust. Ook een behoorlijk stevig apparaat. Kan niet snel stuk. Is verstelbaar en te koppelen met een app, zo kun je als ouder ook zelf het volume en duur van het gebruik bekijken. Al met al een dikke aanrader.

Ventajas

Verstelbaar, stevig, IPX5 (kan tegen regen), koppelen met app, omgevingsbewust

Contras

Weinig varianten qua kleur

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2021-12-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK4607GR Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Fecha de uso 2021-12-16

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.

  2. Volumen limitado a <85 dB de acuerdo con las norma EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.