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Asistencia de Philips

Obtengo poca leche o ninguna al usar el extractor de leche de Avent

Si está utilizando un extractor de leche de Philips Avent y la extracción no es como esperaba, estos consejos y trucos pueden ayudarle.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF332/31, SCF301/02, SCF334/02. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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