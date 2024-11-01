Soluciones clínicas

Radiology Operations Command Center
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Gestión de alarmas clínicas
Las soluciones de gestión de alarmas clínicas de Philips le ayudan a gestionar las alarmas y a reducir la fatiga asociada a estas. Descubra cómo nuestras soluciones le ayudan a clasificar, distribuir y responder a las alarmas, prácticamente en cualquier lugar.
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Guiado por imagen en tiempo real
Gracias al guiado por imagen en tiempo real de Philips, se eliminan las barreras hacia un tratamiento reproducible, eficaz y más seguro. Con la integración intuitiva de imágenes en tiempo real, la información del paciente y las aplicaciones basadas en procedimientos, se logra optimizar el guiado en tiempo real del tratamiento.
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