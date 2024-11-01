Innovación

En Philips, miramos más allá de la tecnología a las experiencias de la gente en el corazón de la atención - los pacientes, los médicos y los cuidadores - para abrir perspectivas a lo largo del recorrido del paciente. Estamos dedicados a ayudarle a afrontar sus desafíos mediante la asociación para crear innovaciones significativas.
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