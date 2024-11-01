El sistema de guía de precisión SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones, simplifica el dimensionamiento de las estructuras vasculares y permite administrar una terapia precisa junto con el flujo de imágenes fluoroscópicas existente.
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La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
Realce de las estructuras vasculares con Angio+
La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
Realce de las estructuras vasculares con Angio+
La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
Corregistro de iFR
Corregistro de iFR
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
Corregistro de iFR
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
Corregistro de iFR
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
QCA de SyncVision
Análisis coronario cuantitativo
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
Análisis coronario cuantitativo
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
Análisis coronario cuantitativo
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
Reposicionamiento automático IVUS: medición
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Colocación de dispositivos
Colocación de dispositivos con Angio+
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
Colocación de dispositivos con Angio+
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
Colocación de dispositivos con Angio+
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
Señal de movimiento del dispositivo
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
Inflado de dispositivos
Inflado de dispositivos con Angio+
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
Inflado de dispositivos con Angio+
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
Inflado de dispositivos con Angio+
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
Realce de dispositivos
Realce de dispositivos con Angio+
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
Realce de dispositivos con Angio+
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
Realce de dispositivos con Angio+
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
Resuelve las dificultades asociadas la adquisición de imágenes
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Resuelve las dificultades asociadas la adquisición de imágenes
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Evaluación de enfermedades mediante ultrasonidos intravasculares
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Evaluación de enfermedades mediante ultrasonidos intravasculares
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Reserva fraccional de flujo
Medición de la reserva fraccional de flujo (FFR)
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Medición de la reserva fraccional de flujo (FFR)
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Medición de la reserva fraccional de flujo (FFR)
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Modalidad iFR
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
Extracción con iFR Scout
Extracción con iFR Scout
El procedimiento de extracción con iFR Scout muestra el gradiente más relevante en la lesión en el centro del vaso con afección proximal difusa.
Extracción con iFR Scout
El procedimiento de extracción con iFR Scout muestra el gradiente más relevante en la lesión en el centro del vaso con afección proximal difusa.
Extracción con iFR Scout
El procedimiento de extracción con iFR Scout muestra el gradiente más relevante en la lesión en el centro del vaso con afección proximal difusa.
La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
Realce de las estructuras vasculares con Angio+
La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
Realce de las estructuras vasculares con Angio+
La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
La herramienta de realce de vasos SyncVision Angio+ ofrece claridad en la visualización de las estructuras vasculares, como vasos tortuosos o superpuestos, así como lesiones con un alto grado de estenosis, lo que podría reducir el número de vistas necesarias durante el diagnóstico o la terapia.
Corregistro de iFR
Corregistro de iFR
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
Corregistro de iFR
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
Corregistro de iFR
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
Con el corregistro de iFR no hay necesidad de fármacos hiperémicos, de dispositivos de extracción que exigen tiempo ni de tener que realizar conjeturas. Realice mediciones de longitudes sin necesidad de ese incómodo dispositivo de extracción. Planifique la intervención con la guía fisiológica.
QCA de SyncVision
Análisis coronario cuantitativo
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
Análisis coronario cuantitativo
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
Análisis coronario cuantitativo
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
El análisis coronario cuantitativo de SyncVision Angio+ calcula automáticamente las dimensiones de la luz y la estenosis en tiempo real.
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
Localización de SyncVision IVUS Co-registration
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
La aplicación SyncVision IVUS Co-registration reposiciona automáticamente la ubicación de la imagen por ultrasonidos intravasculares en el angiograma y permite realizar mediciones de longitud y área fácilmente con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual.
Reposicionamiento automático IVUS: medición
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Simplifica el dimensionamiento y la medición de los vasos
El reposicionamiento automático mediante ultrasonidos intravasculares permite realizar fácilmente mediciones de longitud con una extracción por ultrasonidos intravasculares manual y mediciones de áreas y diámetros para un dimensionamiento preciso de las endoprótesis vasculares. Esta función también ofrece una vista automatizada contigua en tiempo real de las imágenes IVUS y angiográficas reposicionadas para facilitar las correspondencias entre referencias críticas y anatómicas, sobre todo en casos complejos, como las bifurcaciones.⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹
Colocación de dispositivos
Colocación de dispositivos con Angio+
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
Colocación de dispositivos con Angio+
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
Colocación de dispositivos con Angio+
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
La herramienta de colocación de dispositivos SyncVision Angio+ proporciona una visualización mejorada de la posición de los dispositivos dentro del vaso y está diseñada para ayudar a reducir el riesgo de pérdida geográfica, que según los datos de estudios realizados, puede producirse en el 65 % de las intervenciones coronarias percutáneas.¹
Señal de movimiento del dispositivo
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
De zona de aterrizaje sana a zona de aterrizaje sana
Guiarse por medio de ultrasonidos intravasculares contribuye a confirmar el paso de una zona de aterrizaje sana a otra, según las investigaciones clínicas.³
Inflado de dispositivos
Inflado de dispositivos con Angio+
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
Inflado de dispositivos con Angio+
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
Inflado de dispositivos con Angio+
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
El inflado de dispositivos con SyncVision Angio+ ofrece una visualización mejorada del balón para observar que se infla correctamente El éxito de un tratamiento cardiovascular depende de un inflado correcto del balón y un procedimiento de adquisición de imágenes mejorado puede ayudar a determinar el buen funcionamiento del inflado.⁸
Realce de dispositivos
Realce de dispositivos con Angio+
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
Realce de dispositivos con Angio+
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
Realce de dispositivos con Angio+
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
La función de realce de dispositivos de SyncVision Angio+ ofrece una vista fluoroscópica realzada de la implantación de la endoprótesis vascular para conseguir una colocación adecuada y en una ubicación correcta.
Resuelve las dificultades asociadas la adquisición de imágenes
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Resuelve las dificultades asociadas la adquisición de imágenes
Agiliza y simplifica la terapia
SyncVision agiliza la evaluación de las lesiones por medio del reposicionamiento automático y el realce de las estructuras vasculares, simplificando el dimensionamiento de los vasos con QCA en tiempo real y una medición sencilla de longitudes, áreas y diámetros. SyncVision permite realizar una administración precisa de la terapia con la función de detección de dispositivos de Angio+, que ofrece estabilización y realce de imágenes en directo, procesamiento de imágenes posterior a la adquisición en tiempo real y ultrasonidos intravasculares para ayudar a la confirmación de los resultados.
Evaluación de enfermedades mediante ultrasonidos intravasculares
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Evaluación de enfermedades mediante ultrasonidos intravasculares
Los ultrasonidos intravasculares ayudan a evaluar las enfermedades
La adquisición de imágenes por ultrasonidos intravasculares ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluido el porcentaje de carga de la placa, la ubicación y morfología de las lesiones, el volumen de calcio y la presencia de trombos. También sirve para analizar parámetros fundamentales, como las mediciones transversales de luz, y facilita el diagnóstico de enfermedades.
Reserva fraccional de flujo
Medición de la reserva fraccional de flujo (FFR)
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Medición de la reserva fraccional de flujo (FFR)
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Medición de la reserva fraccional de flujo (FFR)
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Diversos estudios clínicos demuestran que la evaluación de las lesiones fisiológicas mediante FFR para guiar las intervenciones coronarias percutáneas de rutina es superior al actual tratamiento guiado por angiografía. Esta relación medida representa la disminución potencial del flujo coronario distal con respecto a la estenosis coronaria.¹⁴
Modalidad iFR
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
La modalidad iFR simplifica el flujo de trabajo al proporcionar una medición sin hiperemia que permite evaluar la relevancia de las lesiones en apenas cinco latidos. La modalidad iFR patentada de Philips posee un extenso corpus de evidencias clínicas con más de 9000 pacientes de diversos estudios y artículos de publicaciones especializadas revisados por expertos¹³.
Extracción con iFR Scout
Extracción con iFR Scout
El procedimiento de extracción con iFR Scout muestra el gradiente más relevante en la lesión en el centro del vaso con afección proximal difusa.
Extracción con iFR Scout
El procedimiento de extracción con iFR Scout muestra el gradiente más relevante en la lesión en el centro del vaso con afección proximal difusa.
Extracción con iFR Scout
El procedimiento de extracción con iFR Scout muestra el gradiente más relevante en la lesión en el centro del vaso con afección proximal difusa.
1. Costa, Angiolillo DJ, Tannenbaum M, et al. Impact of Stent Deployment Procedural Factors on Long-term Effectiveness and Safety of Sirolimus-Eluting Stents (Final results of the Multicenter Prospective STLLR Trial). Am J Cardiol. 2008; 101(12):1704-1711.
2. Renata Rogacka, Azeem Latib, Antonio Colombo. IVUS-Guided Stent Implantation to Improve Outcome: A Promise Waiting to be Fulfilled. Curr Cardiol Rev. 2009;5(2):78–86.
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6. Rpt de la prueba 209-0030.02, validación de uso, SyncVision. Pág. 9, apartado 10.3; pág. 14 – Resultados.
7. 505-0100.18, Manual del operador (pág. 34).
8. Protocolo de pruebas 211-0013.31, fase de asistente para Philips Sync-Rx; protocolo de verificación 211-9913.07, reposicionamiento automático de Sync-Rx.
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11. Patel Y, Depta JP, Novak E, et al. Long-term outcomes with use of intravascular ultrasound for the treatment of coronary bifurcation lesions. Am J Cardiol. 2012;109(7):960-965.
12. Davies JE, et al. Coronary artery physiological stenosis mapping: application of pressure wire technology to measure stenosis significance, length, and predict the outcome of intervention. Resumen presentado en PCR 2014
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14. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
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