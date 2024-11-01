Eagle Eye Platinum ST

El catéter de ultrasonidos intravasculares digital Eagle Eye Platinum ST ofrece una distancia de 2,5 mm entre la punta y el dispositivo de adquisición de imágenes diseñada para evaluar un segmento mayor de la estructura vascular que los catéteres convencionales al proporcionar vistas más cercanas de las lesiones con un alto grado de estenosis y de la anatomía distal. Este catéter de punta pequeña se puede introducir en todas las guías de 5 F y presenta todas las características de nuestro exitoso modelo Eagle Eye Platinum, tales como la sencillez de la función plug and play, tres marcadores radiopacos, recubrimiento hidrofílico GlyDx y compatibilidad con SyncVision.*

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