Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    Asistencia de Philips

    ¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?

    Publicado en 29 de septiembre de 2025

    Sí, todas las piezas de los productos Philips Avent que entran en contacto con los alimentos están fabricadas al 100 % sin BPA ni BPS. Lo confirmamos mediante el pleno cumplimiento de las normativas de seguridad, las pruebas aleatorias y otros controles de calidad.

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF091/52 , SCF087/99 , SCF087/02 , SCF349/55 , SCF359/00 , SCF087/26 , SCF087/25 , SCF087/24 , SCF087/17 , SCF087/16 , SCF091/40 , SCF091/42 , SCF091/38 , SCF091/49 , SCF087/10 , SCF087/13 , SCY900/01 , SCF075/09 , SCY903/01 , SCY903/63 , SCY903/61 , SCF075/06 , SCF075/05 , SCD838/12 , SCD838/13 , SCF085/70 , SCF085/69 , SCF349/26 , SCF075/00 , SCF075/01 , SCF075/04 , SCF075/08 , SCF075/02 , SCF075/03 , SCF075/07 , SCF085/28 , SCF376/23 , SCF349/24 , SCF085/31 , SCF085/24 , SCF085/21 , SCF085/34 , SCF091/17 , SCF376/18 , SCF376/19 , SCF349/22 , SCF091/33 , SCF349/18 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF091/31 , SCF085/61 , SCF376/13 , SCF091/05 , SCF376/14 , SCF085/38 , SCF349/19 , SCF085/30 , SCF376/07 , SCF091/36 , SCF091/35 , SCF376/17 , SCF091/32 , SCF085/40 , SCF091/34 , SCY900/02 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCY906/02 , SCY903/02 , SCY963/02 , SCY900/00 , SCD837/11 , SCD837/12 , SCD878/11 , SCY965/02 , SCY964/02 , SCF085/64 , SCF376/15 , SCF349/43 , SCF376/16 , SCF085/63 , SCF281/02 , SCD879/11 , SCF099/90 , SCF099/20 , CP1239/01 , CP9927/01 , CP0148/01 , CP0147/01 , SCF091/03 , SCF091/04 , SCF085/04 , SCF223/01 , SCF223/03 , SCF080/01 , SCF080/02 , SCF080/03 , SCF080/04 , SCF085/01 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF099/21 , SCF099/22 , SCD838/11 , SCD657/11 , SCY903/03 , SCF080/12 , SCF080/17 , SCF080/18 , SCF080/05 , SCF080/07 , SCF080/09 , SCF080/10 , SCF080/11 , SCF293/02 , SCF293/01 , SCF293/00 , SCF291/01 , SCF291/00 , SCF085/17 , SCF085/05 , SCF085/06 , SCF085/11 , SCF085/12 , SCF085/13 , SCF085/14 , SCF085/15 , SCF085/16 , SCF085/18 , SCF085/19 , SCF085/20 , SCF087/01 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/05 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF087/08 , SCF087/09 , SCF087/11 , SCF087/18 , SCF087/19 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF087/23 , SCF087/28 , SCF091/41 , SCF091/45 , SCF349/47 , SCF349/53 , SCF376/24 , SCF376/28 , SCF376/32 , SCF680/37 , SCF092/51 , SCF092/01 , SCF228/01 , SCF224/01 , SCF223/04 , SCF223/02 , SCF222/04 , SCF222/02 , SCF222/01 , SCF359/20 , SCF403/25 , SCD304/01 , SCD305/01 , SCF349/14 , SCF349/11 , SCF349/12 , SCF376/12 , SCF349/21 , SCF376/11 , SCF376/10 , SCF376/21 , SCF376/20 , SCF376/22 , SCF349/13 , SCF349/01 , SCF349/10 , SCF349/15 , SCF376/01 , SCF545/10 , SCF400/35 , SCF348/11 , SCF348/12 , SCF348/13 , SCF348/14 , SCF403/65 , SCF403/35 , SCF403/15 , SCF400/15 , SCF030/07 , SCD303/01 , SCF070/25 , SCF036/27 , SCD301/04 , SCD287/25 , SCF045/27 , SCF044/27 , SCF043/27 , SCF042/27 , SCF070/22 , SCD287/24 , SCF031/17 , SCF051/17 , SCF030/01 , SCF070/20 , SCF070/24 , SCD809/02 , SCD809/03 , SCD806/03 , SCD806/00 , SCF546/12 , SCF070/23 , SCF053/17 , SCF030/16 , SCF030/17 , SCF030/27 , SCF046/27 , SCF032/17 , SCF444/10 , SCF033/15 , SCF033/16 , SCF033/17 , SCF033/27 , SCF033/37 , SCF034/17 , SCF034/27 , SCF035/17 , SCF035/27 , SCF036/16 , SCF036/17 , SCF036/37 , SCF041/27 , SCF037/17 , SCF038/17 , SCF039/17 , SCF033/14 , SCF445/10 , SCF542/12 , SCD301/01 , SCD301/02 , SCD301/03 , SCF244/00 , SCF085/00 , SCF212/00 , SCF342/22 , SCF345/22 , SCF345/20 , SCF344/23 , SCF344/22 , SCF344/21 , SCF344/20 , SCF343/22 , SCF343/20 , SCF802/02 , SCF802/01 , SCF244/22 , SCF244/23 , SCF245/22 , SCD807/00 , CP0768/01 , SCF796/01 , SCD374/01 , SCF574/12 , SCD289/01 , SCF796/02 , SCF574/11 , SCF212/20 , SCF226/20 , SCF213/22 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF227/22 , SCF212/21 , SCF222/22 , SCF553/05 , SCF798/00 , SCF798/02 , SCF796/00 , SCF797/00 , SCF798/01 , SCD290/04 , SCD290/03 , SCF196/18 , SCF195/22 , SCF186/23 , SCF186/24 , SCF186/25 , SCD290/02 , SCD373/00 , SCF149/00 , SCF194/05 , SCF194/04 , SCF194/02 , SCD783/19 , SCD783/18 , SCD627/01 , SCD628/01 , SCF194/01 , SCF151/90 , SCF753/02 , SCF693/47 , SCF564/17 , SCF568/17 , SCF567/17 , SCF566/17 , SCF565/17 , SCF563/17 , SCF560/17 , SCF251/00 , SCF753/03 , SCF573/11 , SCF151/01 , SCF151/02 , SCD371/00 , SCF573/12 , SCF755/03 , SCF639/05 , SCD383/01 , SCD293/00 , SCF618/10 , SCF721/20 , SCF619/05 , SCF751/03 , SCF151/00 , SCF753/07 , SCF751/07 , SCF755/05 , SCF753/05 , SCF751/05 , SCF755/07 , SCF551/03 , SCF551/05 , SCF553/03 , SCF656/27 , SCF199/00 , SCF698/17 , SCF655/27 , SCF196/01 , SCF195/01 , SCF197/01 , SCF784/00 , SCD683/31 , SCF697/17 , SCF671/17 , SCF623/17 , SCF624/17 , SCF673/17 , SCF624/27 , SCF690/07 , CP9926/01 , SCF782/05 , SCF782/07 , SCF782/03 , SCF696/27 , SCF695/17 , SCF694/17 , SCF696/17 , SCF256/00 , SCD683/18 , SCD683/19 , SCF688/16 , SCF688/17 , SCD290/01 , SCF690/27 , SCF693/27 , SCF693/17 , SCF690/17 , SCF653/27 , SCF651/27 , SCF654/27 , SCF652/27 , SCF691/17 , SCF692/17 , SCF754/07 , SCF754/03 , SCF754/05 , SCF782/20 , SCF282/02 , SCF281/03 , SCF782/00 , SCF248/00 , SCF246/00 , SCF750/00 , SCF752/00 , SCF754/00 , SCF247/00 , SCF242/00 , SCF764/00 , SCF686/27 , SCF766/00 , SCF184/14 , SCF686/17 , SCF184/64 , SCF184/63 , SCF184/13 , SCF684/17 , SCF685/17 , SCF702/01 , SCF706/01 , SCF704/01 , SCF708/01 , SCF285/02 , SCF636/27 , SCF760/00 , SCF762/00 , SCF762/22 , SCF720/10 , SCF310/20 , SCF312/01 , SCF310/12 , SCF685/27 , SCF684/27 , SCF706/00 , SCF716/00 , SCF708/00 , SCF702/00 , SCF683/07 , SCD271/00 , SCD270/00 , SCF683/37 , SCF660/04 , SCF680/17 , SCF683/17 , SCF663/07 , SCF680/04 , SCF300/11 , SCF302/13 , SCF300/13 , SCF300/12 , SCF884/01 , SCF880/01 , SCF894/01 , SCF890/01 , SCF683/27 , SCF680/27 , SCF892/01 , SCF882/01 , SCF614/00 , SCF255/57 , SCF260/37 , SCD279/00 , SCF643/37 , SCF643/17 , SCF640/37 , SCF640/27 , SCF640/17 , SCF640/04 , SCF613/20 , SCF604/11 , SCF602/22 , SCF602/02 , SCF600/11 , SCD234/07 , SCF135/06 , SCF260/22 , SCF643/27 , SCF663/27 , SCF663/17 , SCF660/27 , SCF660/17 , SCF606/01 , SCF609/01 , SCF608/01 , SCF616/10 , SCF302/01 , SCF300/20 , SCF643/07 , SCF602/12 , SCD236/00 , SCF612/10 , SCF614/10 , SCF615/10 , SCF304/02 , SCF147/82 , SCF146/02 , SCF139/02 , SCF646/17 , SCF148/52 , SCF646/37 , SCF255/12 , SCF600/12 , SCF632/27 , SCF633/27 , SCF634/27 , SCF635/27 , SCF156/01 , SCF156/00 , SCF631/27 , SCF145/06 , SCF602/01 , SCF142/00 , SCF666/17 , SCF704/00 , SCD364/86 , SCD364/00 , SCF619/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

    Preguntas más frecuentes

    ¿Buscas algo más?

    Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

    Página de inicio de asistencia

    Enlaces rápidos

    Asistencia de la tienda online
    Términos y Condiciones
    Buscar pedido
    Ponte en contacto con nosotros
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.