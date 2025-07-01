Cómo utilizar el higienizador por rayos UV Sonicare

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Siga las instrucciones paso a paso que aparecen a continuación para saber cómo utilizar el higienizador por rayos UV Philips Sonicare. El higienizador solo funciona con cabezales de cepillado de clic. No se puede utilizar con los cabezales de cepillado Sonicare For Kids. Asegúrese de quitar la tapa del cabezal de cepillado de viaje antes de utilizarlo.
1. Enchufe el higienizador a una toma de corriente operativa.
2. Tras el cepillado, enjuague el cabezal de cepillado y sacuda el exceso de agua.
3. Coloque los dedos en el orificio de la puerta del higienizador y tire para abrir la puerta.
4. Coloque el cabezal de cepillado en uno de los dos ganchos del higienizador. Asegúrese de que las cerdas estén orientadas hacia la lámpara.
5. Cierre la puerta y pulse el botón verde de encendido o apagado para seleccionar el ciclo de limpieza por rayos UV. El higienizador solo funcionará si la puerta está cerrada correctamente y se detendrá si se abre.
Cuando el higienizador está en funcionamiento, se ve una luz a través de la ventana. El ciclo de higienización dura 10 minutos y se apaga automáticamente.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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