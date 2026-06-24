Asistencia de Philips ¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?

Si se pregunta cómo encontrar el número de modelo y de serie de su aspirador Philips, consulte la información al respecto a continuación.

El modelo y el número de serie del aspirador Philips La información del número de modelo y el número de serie del aspirador Philips se encuentra en una placa. En función del modelo, la placa de identificación se encuentra: en la parte inferior,

Vacíe el depósito del polvo.

en la parte posterior del dispositivo de mano; o

detrás del depósito de agua del dispositivo. El número de modelo a menudo se encuentra en la esquina superior izquierda. Comienza por dos letras mayúsculas seguidas de cuatro dígitos. Por ejemplo, FC9192/xx o XW9385/xx.



El número de serie se encuentra probablemente en la esquina inferior derecha. Consta de cuatro dígitos: los dos primeros dígitos indican el año y los dos siguientes el número de semana. Por ejemplo, 1850 o 1734. En algunos casos, aparece "S/N" impreso delante del número de serie.

El número de modelo a menudo se encuentra en la esquina superior izquierda. Comienza por dos letras mayúsculas seguidas de cuatro dígitos. Por ejemplo, FC9192/xx o XW9385/xx.El número de serie se encuentra probablemente en la esquina inferior derecha. Consta de cuatro dígitos: los dos primeros dígitos indican el año y los dos siguientes el número de semana. Por ejemplo, 1850 o 1734. En algunos casos, aparece "S/N" impreso delante del número de serie.