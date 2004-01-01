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    Asistencia de Philips

    ¿Cómo limpio y desinfecto el extractor de leche Philips Avent?

    Publicado en 1 de abril de 2025

    Limpie el extractor antes del primer uso y después de cada sesión de extracción; especialmente las piezas que entren en contacto con la leche.

    Consulte los métodos de limpieza y desinfección recomendados para su modelo de extractor a continuación.

    Nota: No es necesario desinfectar las piezas que no entran en contacto con la leche. Puede limpiar la unidad del motor y el adaptador de corriente de los extractores eléctricos frotándolos con un paño suave y húmedo. Mantenga los tubos de silicona secos en todo momento para evitar que entre líquido en la unidad del motor.

    Extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent

    Vea este vídeo para aprender a limpiar y desinfectar su extractor manos libres. 

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    Extractor de leche eléctrico individual y doble Philips Avent

    Aprenda a limpiar y desinfectar el extractor de leche eléctrico individual o doble Philips Avent.

    Importante: Para una higiene óptima, ponga en remojo, lave y enjuague las piezas del extractor de leche en un recipiente aparte.

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    Extractor de leche manual Philips Avent Essential

    Vea esta animación para aprender a limpiar y desinfectar el extractor de leche manual Essential.

    Importante: Para una higiene óptima, ponga en remojo, lave y enjuague las piezas del extractor de leche en un recipiente aparte.

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    Extractor de leche eléctrico Philips Avent Essential

    Aprenda a limpiar y desinfectar el extractor de leche eléctrico Essential.

    Importante: Para una higiene óptima, ponga en remojo, lave y enjuague las piezas del extractor de leche en un recipiente aparte.

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