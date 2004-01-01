Limpie el extractor antes del primer uso y después de cada sesión de extracción; especialmente las piezas que entren en contacto con la leche.

Consulte los métodos de limpieza y desinfección recomendados para su modelo de extractor a continuación.

Nota: No es necesario desinfectar las piezas que no entran en contacto con la leche. Puede limpiar la unidad del motor y el adaptador de corriente de los extractores eléctricos frotándolos con un paño suave y húmedo. Mantenga los tubos de silicona secos en todo momento para evitar que entre líquido en la unidad del motor.