Asistencia de Philips ¿Cuál es el mejor modo de guardar los accesorios Aqua del aspirador de limpieza en húmedo de Philips?

Todos los aspiradores en húmedo de Philips incluyen un depósito de agua y almohadillas de microfibra. Para guardar estos accesorios de forma óptima después de cada uso, siga los pasos que se indican a continuación (los números de los pasos corresponden a las ilustraciones proporcionadas).

Instrucciones de limpieza: Separe la almohadilla del depósito de agua. Esto permite que la almohadilla se seque bien. Vacíe completamente el depósito de agua. Añada agua limpia al depósito. Cierre firmemente la tapa del depósito. Agite el depósito para eliminar los restos de detergente. Vuelva a vaciar el depósito de agua. Cuando esté escurrido, mantenga la tapa del depósito abierta para que el agua residual se evapore. Seque al aire la almohadilla limpiadora y guarde el depósito de agua con la tapa abierta. Cuando la almohadilla esté completamente seca, guárdela junto al depósito de agua. Para asegurarse de que la almohadilla permanece seca durante el almacenamiento, déjela separada del depósito.