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Asistencia de Philips

¿Cuál es el mejor modo de guardar los accesorios Aqua del aspirador de limpieza en húmedo de Philips?

Todos los aspiradores en húmedo de Philips incluyen un depósito de agua y almohadillas de microfibra. Para guardar estos accesorios de forma óptima después de cada uso, siga los pasos que se indican a continuación (los números de los pasos corresponden a las ilustraciones proporcionadas).

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC8347/01 , XC8349/01 , FC6729/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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