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Asistencia de Philips

¿Cómo monto mi extractor de leche manual Philips Avent?

Este artículo hace referencia a los extractores de leche Philips Avent que se muestran a continuación. 
 
Para montar el extractor de leche manual Philips Avent, siga los pasos indicados.

Nota: Asegúrese de haber limpiado y desinfectado todas las piezas del extractor de leche que entren en contacto con la leche antes de usarlo.

¿Cómo monto mi extractor de leche manual Philips Avent?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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