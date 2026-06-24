¿Cómo se usa el extractor de leche manual Philips Avent?
Si no tiene claro cómo utilizar el extractor de leche manual Philips Avent, consulte nuestras instrucciones a continuación.
Desmonte, limpie y desinfecte todas las piezas antes de utilizar el extractor de leche por primera vez y después de cada uso.
Nota: Utilice siempre el extractor de leche con el cojín.
Lávese bien las manos con agua y jabón, y asegúrese de que el pecho está limpio.
Presione el cuerpo del extractor montado contra el pecho. Asegúrese de que el pezón está centrado para que el cojín cree un sellado estanco.
Comience a presionar suavemente el asa hacia abajo hasta que sienta la succión en el pecho (consulte la imagen siguiente). A continuación, deje que el mango vuelva a su posición de reposo. Repita este paso rápidamente 5 o 6 veces para iniciar el "reflejo de bajada".
Nota: No es necesario que empuje el mango hasta el fondo. Empújelo hacia abajo hasta donde le resulte cómodo. Aunque no esté utilizando toda la succión que puede generar la extractor, la leche comenzará a fluir pronto.
Cuando la leche empiece a fluir, presione el mango hacia abajo un momento para que el ritmo sea más lento antes de permitirle volver a la posición de reposo. Continúe con este ritmo mientras fluye la leche. Si se le cansa la mano, intente utilizar la otra mano o extraiga leche del otro pecho.
Nota: No se preocupe si la leche no fluye de forma inmediata. Relájese y continúe con la extracción. Cambiar la posición del extractor de leche en el pecho cada poco tiempo puede estimular el flujo de leche.
Siga extrayendo hasta que sienta que el pecho está vacío.
Cuando haya terminado de extraer la leche, retire con cuidado el extractor de leche del pecho y desenrosque el biberón del cuerpo del extractor. Limpie el resto de piezas usadas del extractor de leche.
Si sigue teniendo problemas para utilizar el extractor de leche manual Philips Avent, contáctenos para obtener ayuda.
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