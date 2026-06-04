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    Asistencia de Philips

    ¿Cómo cambio los modos de cepillado en la app Sonicare?

    Publicado en 04 June 2026

    Puede cambiar el modo de cepillado del cepillo dental en la aplicación Sonicare. Así es como se hace: 

    1. Abra la aplicación Sonicare. 

    2. En la pantalla previa al cepillado, toque el botón ^ para abrir los ajustes del cepillo dental. 

    3. Toque el cuadro de modo. Se mostrará el modo actual y las distintas opciones entre las que elegir. 

    4. Toque el círculo situado junto al modo que desea utilizar. 

    5. Aparecerá una marca de verificación en la pantalla de actualización, que indica que el modo se ha cambiado correctamente. 

    6. Toque la flecha < para comenzar el cepillado con el nuevo modo. 

    La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9992/11 , HX9992/12 .

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