6. Toque la flecha < para comenzar el cepillado con el nuevo modo.

5. Aparecerá una marca de verificación en la pantalla de actualización, que indica que el modo se ha cambiado correctamente.

4. Toque el círculo situado junto al modo que desea utilizar.

3. Toque el cuadro de modo. Se mostrará el modo actual y las distintas opciones entre las que elegir.

2. En la pantalla previa al cepillado, toque el botón ^ para abrir los ajustes del cepillo dental.

Puede cambiar el modo de cepillado del cepillo dental en la aplicación Sonicare. Así es como se hace:

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9992/11 , HX9992/12 .