La aplicación Philips Avent Baby Monitor+ es compatible con los iPhone de Apple que ejecutan iOS 13 o posterior y con los teléfonos Android que ejecutan Android 5 o posterior. Conexión del dispositivo con la aplicación Baby Monitor+ Cuando configure el dispositivo con la aplicación Baby Monitor+, la aplicación le pedirá que se conecte a una red Wi-Fi. Si la contraseña de Wi-Fi contiene un espacio, se mostrará un mensaje de advertencia en la aplicación. Este mensaje le recuerda que ha utilizado un espacio en la contraseña de Wi-Fi. Si es correcto, haga clic para ir al siguiente paso y continúe con la conexión del dispositivo.

Puede conectar varios vigilabebés a la aplicación, pero solo puede ver el vídeo de un vigilabebés a la vez. Recibirá notificaciones de los demás vigilabebés conectados. Si recibe una notificación y la toca, la aplicación le llevará directamente a ese vigilabebés. También puede seleccionar el vigilabebés que desea ver en la lista.

¿Puedo utilizar la unidad del bebé fuera de su estación base con una fuente de alimentación portátil?

Sí, el vigilabebés conectado de Philips Avent funciona con la mayoría de las fuentes de alimentación portátiles disponibles en varios mercados. Para utilizar la unidad del bebé, necesita al menos una salida de 5 V/1 A (5 W) de una fuente de alimentación; sin embargo, el rendimiento de una fuente de alimentación portátil individual puede variar. En caso de que la unidad del bebé no se pueda encender, deje de utilizar la fuente de alimentación portátil y póngase en contacto directamente con el fabricante para obtener asistencia técnica y servicio de atención al cliente si es necesario.

