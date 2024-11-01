El vigilabebés conectado de Philips Avent transmite y almacena todos los datos de forma segura mediante las tecnologías de cifrado estándar del sector más recientes. Supervisamos y actualizamos continuamente nuestra solución de seguridad a medida que se desarrolla la tecnología. Los datos de audio/vídeo transmitidos no se almacenan en nuestros servidores. Todos los vídeos e instantáneas guardados se almacenan en los dispositivos móviles del usuario.
¿Qué nivel de seguridad tienen los datos almacenados y transmitidos en mi vigilabebés conectado de Philips Avent?
Publicado en 25 de noviembre de 2024
¿Los hackers pueden acceder al vigilabebés conectado de Philips Avent?
Philips hace todo lo posible para evitar accesos no autorizados y publicar actualizaciones. Asegúrese de utilizar siempre el software de la aplicación y el firmware del vigilabebés más recientes. Si pierde el dispositivo inteligente, restablezca el vigilabebés para eliminar las conexiones. También puede iniciar sesión en la aplicación desde otro dispositivo inteligente y eliminar su cuenta. Si usted es el único administrador, todos los usuarios invitados también se desconectarán del vigilabebés.