Sí, en la versión 10.5.0, la aplicación Sonicare se sincroniza con la aplicación Apple Health.
¿Puedo sincronizar la aplicación Sonicare con la aplicación Apple Health?
Publicado en 04 June 2026
¿Cómo configuro la aplicación Apple Health para que se sincronice con la aplicación Sonicare?
Paso uno:
Descargue la aplicación Sonicare del Apple App Store e iníciela.
Paso dos:
Siga los pasos para utilizar la aplicación Sonicare y conectar el cepillo dental.
Paso tres:
Descargue la aplicación Sonicare del Apple App Store e iníciela.
Paso dos:
Siga los pasos para utilizar la aplicación Sonicare y conectar el cepillo dental.
Paso tres:
- En la aplicación Sonicare, toque el icono ... en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio.
- Toque la sección Ajustes.
- Toque la sección Ajustes de Apple Health.
- Siga las instrucciones de conexión con Apple Health de la página.