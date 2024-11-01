Realice un restablecimiento a los ajustes de fábrica antes de desechar el vigilabebés para eliminar y proteger sus datos personales.



Le recomendamos que desconecte la unidad del bebé de la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ seleccionando la opción "Desconectar Baby Monitor" en los ajustes de la unidad del bebé de la aplicación.



Para realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica, asegúrese de que la unidad del bebé esté encendida. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de la unidad del bebé durante 10 segundos hasta que la señal LED parpadee. Se ha completado el restablecimiento a los ajustes de fábrica.