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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1924/24 , QP1324/20 , QP2734/30 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Cómo se debe sustituir la cuchilla de Philips OneBlade?
¿Cómo puedo limpiar mi Philips OneBlade?
¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?