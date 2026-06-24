¿Por qué el tiempo de funcionamiento de mi unidad de padres es menor?
El tiempo de funcionamiento de la unidad de padres del vigilabebés puede variar en función de los ajustes y el modo de uso seleccionados. A continuación se indican formas de maximizar el tiempo de funcionamiento de la unidad de padres.
Cuando la pantalla de vídeo está encendida de forma continua, la unidad de padres consume mucha energía. Para aumentar el tiempo de funcionamiento, active el modo ecológico en la unidad de padres.
Cuando el modo ecológico está activado, la pantalla y el sonido de la unidad de padres se desactivan cuando no se detecta sonido durante 20 segundos. El piloto del modo ecológico se ilumina en verde para indicar que este modo está activado. Durante el modo ecológico, las transmisiones de la pantalla y el sonido se desactivan por completo para ahorrar tiempo de funcionamiento de la batería. Cuando la unidad del bebé detecta sonidos, la pantalla y el audio de la unidad de padres se encienden inmediatamente. Los sonidos se transmiten a la unidad de padres y los pilotos de nivel de sonido se iluminan en verde. Los pilotos de nivel de sonido están apagados siempre que no se detecte sonido.
Nota: El ajuste de sensibilidad define el nivel de sonido mínimo para activar el sonido y la pantalla.
Para activar el modo ecológico, pulse el botón de modo en el lateral de la unidad de padres.
Si ajusta el brillo a un nivel alto, la unidad de padres consumirá más energía. Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse la parte izquierda o derecha del botón de control.
Si se ha seleccionado un volumen muy alto, la unidad de padres consume más energía.
Para ajustar el volumen de la unidad de padres, pulse la parte superior o inferior del botón de control para ajustar el volumen.
Nota: Cuando la barra de volumen está al mínimo, se silencia. La unidad de padres muestra un icono de silencio en la barra de estado y solo recibirá alertas y vídeo de la unidad de padres.
Si ajusta la sensibilidad a un nivel alto, la unidad de padres consumirá más energía. El nivel de sensibilidad de la unidad del bebé define lo que se oye a través de la unidad de padres. Cuando se establece un nivel alto, oirá muchos sonidos, incluidos sonidos de fondo suaves. Cuando el nivel de sensibilidad está bajo, solo oirá los sonidos más altos.
Para ajustar la sensibilidad, pulse la parte derecha del botón de control para acceder a los niveles de sensibilidad. A continuación, pulse la parte superior o inferior del botón de control para seleccionar el nivel de sensibilidad deseado.
Utilice el adaptador original para cargar la batería y mantener su estado.
La batería se descarga muy lentamente de forma gradual, incluso cuando la unidad de padres está apagada.
Para ahorrar batería, apague la unidad de padres cuando no la utilice.
Le aconsejamos que mantenga la unidad de padres conectada a la red durante la noche. Si la batería se agota durante la noche, la unidad de padres emitirá un pitido que puede despertarle.
Al igual que otros dispositivos electrónicos recargables, la capacidad de la batería disminuye después de un largo periodo de uso.
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