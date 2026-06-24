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Asistencia de Philips

¿Por qué el tiempo de funcionamiento de mi unidad de padres es menor?

El tiempo de funcionamiento de la unidad de padres del vigilabebés puede variar en función de los ajustes y el modo de uso seleccionados. A continuación se indican formas de maximizar el tiempo de funcionamiento de la unidad de padres.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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