¿Por qué el tiempo de funcionamiento de mi unidad de padres es menor?

Cuando la pantalla de vídeo está encendida de forma continua, la unidad de padres consume mucha energía. Para aumentar el tiempo de funcionamiento, active el modo ecológico en la unidad de padres.



Cuando el modo ecológico está activado, la pantalla y el sonido de la unidad de padres se desactivan cuando no se detecta sonido durante 20 segundos. El piloto del modo ecológico se ilumina en verde para indicar que este modo está activado. Durante el modo ecológico, las transmisiones de la pantalla y el sonido se desactivan por completo para ahorrar tiempo de funcionamiento de la batería. Cuando la unidad del bebé detecta sonidos, la pantalla y el audio de la unidad de padres se encienden inmediatamente. Los sonidos se transmiten a la unidad de padres y los pilotos de nivel de sonido se iluminan en verde. Los pilotos de nivel de sonido están apagados siempre que no se detecte sonido.



Nota: El ajuste de sensibilidad define el nivel de sonido mínimo para activar el sonido y la pantalla.



Para activar el modo ecológico, pulse el botón de modo en el lateral de la unidad de padres.