Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Página de inicio de asistencia
¿Cómo puedo reclamar mi garantía de devolución del importe?
Visite www.philips.com/sonicare-moneyback para ver las políticas y procedimientos específicos de su país para reclamar su garantía de devolución del importe.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX4022/01 , HX4022/04 , HX4023/02 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Todas (1)
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.
¿Buscas algo más?
Descubre todas las opciones de asistencia de Philips