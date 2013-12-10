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  • Sienta el confort y conduzca seguro
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Descatalogado

X-tremeVisionlámpara para luces principales de coche

12342XVB1

3.5
| (41) Reseñas
Sienta el confort y conduzca seguro
La lámpara delantera halógena Philips X-tremeVision ofrece hasta un 100 % más de visión. X-tremeVision se ha diseñado con la tecnología más avanzada para ofrecer una iluminación brillante definitiva. Cumple con la normativa ECE para uso legal en carretera.
Ver todos los beneficios

Mejora tu visión en la carretera

Sienta el confort y conduzca seguro

  • Tipo de lámpara: H4

  • Pack de: 1

  • 12 V, 60/55 W

Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a un 100 % más de visión

Basado en un diseño de producto exclusivo, X-treme Vision ofrece la iluminación brillante definitiva en la carretera.

Mayor comodidad y seguridad para conducir

X-tremeVision te proporciona una capacidad de reacción más rápida gracias a un reconocimiento oportuno de los obstáculos y las señales de tráfico. La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es clave para prevenir accidentes. Este producto ayuda de forma activa a prevenir accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Cumple con los altos estándares de alta calidad de la homologación ECE

X-tremeVision cumple totalmente con ECE para un uso legal en la carretera.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

41

Reseñas

10/12/2013

España

España

El sol de 12v

Estas lamparas son la aproximacion mas perfecta a la visión nocturna total, desde que las probe no quiero otras montadas en mi coche. Otro exito mas de Philips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

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04/06/2012

España

España

Las uso en mi moto (lleva h4)

Noto una gran diferencia al circular de noche por carreteras sin iluminación.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

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18/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Safety and Performance Headlight Bulbs for Cars

I have been using this product since 2 years, Excellent Lighting, Beam travels to greater distance with sharp focus, very bright yellowish white light it produces after 1/2 n hour or so. Quite comfortable with these bulbs during night journey. For me bulbs lasted more than one and half years, still they are in working condition, recently I changed again with this same brand. Filament failure is rare, during my 2 years of experience I never seen filament failure with these bulbs. I strongly suggest these bulbs to every new car as better replacement ,to safeguard car's internal wiring and safe for bulb holders also. I am using Amica 1.1 ltr car.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

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