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Descatalogado
12342XVB1
Tipo de lámpara: H4
Pack de: 1
12 V, 60/55 W
Basado en un diseño de producto exclusivo, X-treme Vision ofrece la iluminación brillante definitiva en la carretera.
X-tremeVision te proporciona una capacidad de reacción más rápida gracias a un reconocimiento oportuno de los obstáculos y las señales de tráfico. La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es clave para prevenir accidentes. Este producto ayuda de forma activa a prevenir accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
X-tremeVision cumple totalmente con ECE para un uso legal en la carretera.
3.5
de 4
41
Reseñas
julioalas
10/12/2013
España
El sol de 12v
Estas lamparas son la aproximacion mas perfecta a la visión nocturna total, desde que las probe no quiero otras montadas en mi coche. Otro exito mas de Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Sí, recomiendo este producto
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hoolee
04/06/2012
España
Las uso en mi moto (lleva h4)
Noto una gran diferencia al circular de noche por carreteras sin iluminación.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Sí, recomiendo este producto
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VINDISEL
18/07/2013
United Kingdom
Safety and Performance Headlight Bulbs for Cars
I have been using this product since 2 years, Excellent Lighting, Beam travels to greater distance with sharp focus, very bright yellowish white light it produces after 1/2 n hour or so. Quite comfortable with these bulbs during night journey. For me bulbs lasted more than one and half years, still they are in working condition, recently I changed again with this same brand. Filament failure is rare, during my 2 years of experience I never seen filament failure with these bulbs. I strongly suggest these bulbs to every new car as better replacement ,to safeguard car's internal wiring and safe for bulb holders also. I am using Amica 1.1 ltr car.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Sí, recomiendo este producto
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